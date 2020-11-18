Три главные опасности для всех заболевших коронавирусом озвучил врач Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач назвал три главные опасно, которые подстерегают людей, заболевших коронавирусом. Медики до сих пор не могут выделить ключевые признаки, характерные для заболевания. У каждого болезнь протекает индивидуально, а часто маскируется под другие заболевания.

Первая опасность: постановка диагноза.

Порой кажется, что у человека ОРВИ, а иногда пневмония, анализы же указывают на COVID-19. Болезнь коварна тем, что легко маскируется.

- При COVID-19 пока нельзя выделить совсем уникальные признаки течения болезни, которые бы однозначно характеризовали этот вирус. В чем и опасность, - объяснил «Российской газете» заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Игорь Люлин.

Вторая опасность: ложное улучшение

Через несколько дней после начала заболевания пациенту кажется, дело пошло к выздоровлению. Состояние улучшилось, настроение тоже, но этот самообман. В это время болезнь захватывает новые территории, совсем скоро ситуация серьезно усугубится.

Третья опасность: «качели»

Это особенно сложное состояние: человеку становится лучше, потом стремительно хуже, потом опять ситуация нормализуется. Они могут иметь амплитуду два-три дня, в этот период особенно важно соблюдать рекомендации врачей.

- Люди думают, что 10-14 сутки течения болезни – это ее завершение, но часто только пик. Тяжесть течения заболевания определяется несколькими факторами, в том числе объем поражения легких, степенью сутурации, хроническими заболеваниями, - отмечает Люлин. – спрогнозировать течение болезни сложно.

Ранее врачи заметили необычное свойство коронавируса, таящее опасность для человека. Оказалось, что у инфекции есть важная особенность.