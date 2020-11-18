Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом в регионах России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в среду, 18 ноября, во время традиционного совещания с членами правительства страны обсудит ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в регионах. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Сегодня, 18 ноября, в середине дня президент России проведет регулярную встречу с членами кабинета министров в формате видеоконференции. Это важная встреча, на которой обсудят крайне важную темы – борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в регионах России, - объяснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что за минувшие сутки на территории России медики зафиксировали 20 985 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало минимумом с 11 ноября, однако день отличился и печальным «рекордом»: за сутки число летальных исходов от заболевания в стране возросло на 456, максимум с начала пандемии. Полностью выздоровели от коронавируса еще 25 179 пациентов российских клиник.