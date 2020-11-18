Совфед России одобрил повышение НДФЛ для состоятельных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совет Федерации России одобрил закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год.

Проект закона разработали по поручению российского президента Владимира Путина. Он направлен на формирование дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием этого закона, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в следующем году на 60 миллиардов рублей, в 2022 – на 64 миллиарда, а в 2023 – на 68,5 миллиарда рублей.

Уточняется, что ставка останется на прежнем уровне в 13% для доходов россиян от продажи имущества, в виде имущества, которое было получено при дарении, а также для доходов по страховым выплатам и выплатам по пенсионному обеспечению. Исключение составляют и ценные бумаги.

Доходы в виде фиксированной прибыли иностранных компаний, которые превышают пять миллионов в год, также будут облагаться налогом в размере 15 процентов.