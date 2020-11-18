В Госдуму внесли законопроект о понятии кандидата-иноагента

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о введении в законодательстве РФ понятия кандидата в иноагенты Фото: REUTERS

В Госдуму внесён законопроект о о введении в российском законодательстве понятий "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иноагента".

В документе сказано, что изменения должны будут конкретизировать избирательное законодательство, поскольку кандидатов обяжут указывать свой статус кандидата в иностранные агенты.

При этом отмечается, что физлица, признанные иноагентами, не смогут занимать госдолжности. За неисполнение требований Кодекса об административных правонарушениях иностранных агентов привлекут к уголовной ответственности.