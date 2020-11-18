Названы регионы, где можно купить самую большую квартиру по льготной ипотеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названы регионы, где заемщикам удается приобрести жилье самой большой площади по льготной ипотеке. В среднем приобретается недвижимость площадью 50 кв.м. Это просторнее, чем средняя площадь жилья, которое приобреталось до старта льготного кредитования под 6,5%. Такие данные озвучили в аналитическом центре ДОМ.РФ.

Где выгоднее покупать жилье по льготной ипотеке:

Кабардино-Балкария - более 67 кв. м,

Северная Осетия,

Брянская область,

Калмыкия,

Дагестан.

Москве,

Московская область – 47 кв.м.,

Применение льготной ипотечной ставки позволяет клиентам экономить порядка 10% от совокупных расходов по ипотеке, но рост цен на недвижимость может «съесть» эту выгоду.

- Одновременно с мерами по расширению платежеспособного спроса необходимо создавать условия для роста предложения жилья, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен, который может нивелировать весь положительный эффект от снижения ставок по ипотеке, - пояснил «Российской газете» руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Ранее эксперт рассказала, на какой срок выгоднее всего оформлять ипотечный кредит. Оптимальный срок погашения ипотечного кредита - 7 лет, но с целью минимизации рисков лучше оформлять на максимально возможный срок, а затем стремиться выплатить его за счет досрочного погашения в этот период, пишет ФАН.