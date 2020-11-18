Экономисты объяснили, почему россияне все чаще живут в долг Фото: Алексей ФОКИН

Недавний опрос, проведенный одним из коммерческих банков страны, показал, что каждая 5-я российская семья выходит за рамки своего бюджета и тратит больше, чем зарабатывает.

Почти 22% респондентов подтвердили, что регулярно превышают расходы над доходами. 23% могут остановиться и тратят меньше, чем зарабатывают, а 61%, чтобы пополнит бюджет берут кредиты.

Почему россияне живут в долг, объяснили эксперты.

- В первую очередь, существуют привычки и память. Человек, который имел хороший доход и остался без работы, не сразу пересядет на «доширак». Возможно, он начнет экономить на развлечениях, но не на еде. Это произойдет через определенное время. Именно это произошло из-за коронавируса. Люди не сразу адаптировались под новые условия, многие остались без работы, без дохода, - комментирует ОТР Максим Кривелевич, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток).

Еще одна реальность – кредиты стали нормой жизни. Государство субсидирует ипотеку, производители авто и бытовой техники стараются предложить заманчивые условия, чтобы получить клиента.

- Жизнь в кредит хороша, когда у вас постоянно растут доходы. Условно говоря, имея денег на «однушку», можете позволить себе «трешку». Вы знаете, что заработаете, так что кредит – это не патология, это норма, но в ситуации, когда завтра лучше, чем вчера. Если же завтра будет хуже, чем сегодня – не стоит, - заключил ученый.

Но многие, потеряв все доходы, вынуждены идти в банк.

- Сейчас действительно стоимость жизни очень высокая, достаточно сходить в магазин, чтобы потратить достаточно приличную долю зарплаты и при этом не купить ничего такого эдакого, только в принципе для жизни, ну и, может быть, немножко дополнительно. Поэтому люди берут кредиты, чтобы прожить, - заключил Игорь Строганов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова.