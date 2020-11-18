МГУ прокомментировал требование студентов сделать скидку на обучение из-за удаленки

Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова недовольны качеством обучения на удаленке. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова недовольны качеством обучения на удаленке. На дистанционные лекции и семинары учащихся перевели сначала во время весенней самоизоляции, а теперь и с 16 ноября. В разговоре с kp.ru авторы иска сообщили, что до конца ноября коллективное обращение будет отправлено в суд. В пресс-службе МГУ прокомментировали информацию о возможном иске.

— Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе, о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, то при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса, — сообщили в университете.

Сами студенты считают, что из-за дистанта не могли иметь доступ к материально-технической базе вуза, библиотеке и прочим благам, на которые перечислены в договоре студентов-контрактников. В вузе напомнили, в марте 2020 года начался режим полной самоизоляции. В МГУ последовали всем предписаниям, но при этом приняли меры, чтобы сохранить непрерывность образовательного процесса и его стандарты.

— Необходимо напомнить об успешном опыте такой работы на базе разработанной и запущенной Московским университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования «Университет без границ», — сообщили в пресс-службе.

О том, на какую скидку могут рассчитывать студенты — говорить пока рано. В России не было подобных судебных процессов. Если иск все-таки будет подан, то чтобы доказать свою правоту, истцам придется заказывать независимую экспертизу оценки качества образования.