«Подарки – не отдарки»: Алибасов ответил Федосеевой-Шукшиной после ее заявления в СКР

Бари Алибасов ответил жене, после ее заявления в Следственный комитет Фото: Борис КУДРЯВОВ

До Бари Алибасова дошли новости, что его жена народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина написала заявление с Следственный комитет. Женщина просит защитить ее от мужа и его помощника Сергея Моцаря, которые, по мнению заявительницы, незаконно присвоили ее квартиру. Жилье в Новой Москве актриса отписала мужу, а тот продал Сергею Моцарю.

Бари Каримович в беседе с сайтом mk.ru высказал уверенность, что у главного следователя страны есть более важные дела, чем разбираться в их истории и выяснять судьбу малогабаритной «двушки», цена которой около 2 миллионов рублей.

- Подарки – не отдарки. Я подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, который почему-то поддержал желание Шукшиной забрать подаренную мне квартиру обратно. Требую, чтобы закон был равен для всех, не важно кто ты – народный артист или обычный человек. Представляете, какой хаос начнется, если суды будут по желанию дарителей возвращать подаренные квартиры обратно? – возмутился Алибасов.

Подарок от жены он назвал «миной замедленного действия».

- Подарил, потом передумал и забрал, еще и в мошенничестве обвинили. Так не делается. Приличные люди подарки не забирают, - заключил Алибасов.

Адвокат Алибасова Ольга Митрофанова напомнила, что это не первая квартира, которую Федосеева-Шукшина пытается вернуть после дарения. Подобные прецеденты у нее уже были с родственниками.

- В данном случае, Бари Каримович получил право собственности. Замечу, совершенно законно получил права владения, пользования и распоряжения квартирой. И реализовал своё право на распоряжение квартирой, - заключила адвокат.