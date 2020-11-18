Госдума продлила дачную амнистию до 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума в окончательном чтении приняла закон о продлении еще на пять лет дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Действовать они будут до 1 марта 2026 года.

«Дачная амнистия» - это действие упрощенного порядка оформления прав россиян на индивидуальные жилые и садовые дома. Действие такого порядка должно было закончиться в марте следующего года, после чего владельцы участков должны были бы уведомлять уполномоченный орган о начале и завершении строительства для принятия решения о согласовании параметров дома.

Теперь, когда дачную амнистию продлили на пять лет, оформление прав будут осуществлять при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, которые составляет сам владелец участка. При этом необходимости в уведомлении о планируемом строительстве и его окончании не будет.

Применять упрощенный порядок регистрации прав можно будет не только на жилой или садовый дом на земельном участке, которые предназначен для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах участка.