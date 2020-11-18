Голикова: Суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 2,5 раза с 1 октября

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала октября увеличился в 2,5 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что с 1 октября в России в 2,5 раза увеличилось суточное число новых заражённых коронавирусом.

Она также отметила, что ситуация остаётся под контролем, а наибольшая стабилизация происходит в регионах, где были введены ограничительные меры.

- Несмотря на напряженность ситуации, ситуация контролируемая. В тех регионах, где введены ограничительные меры, отмечаем стабилизацию. На сегодняшний день масочный режим введён во всех регионах страны, в 79 регионах закрыты рестораны и массово-зрелищные мероприятия. В 6 регионах не введены ограничения, - уточнила замглавы кабмина.

Сайт KP.ru сообщал, что в России за минувшие сутки выявлено 20 985 новых случаев заражения коронавирусом. Число погибших за 24 часа оказалось рекордным: умерло 456 человек. При этом смогли выписаться после прохождения лечения от коронавируса 25 179 человек.