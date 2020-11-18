Голикова: масочный режим введен на всей территории России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне пандемии коронавирусной инфекции на всей территории России ввели масочный режим. Об этом в среду, 18 ноября, на совещании с президентом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

- В тех регионах, где введены ограничительные меры, отмечаем стабилизацию. На сегодняшний день масочный режим введен во всех регионах страны, в 79 регионах закрыты рестораны и массово-зрелищные мероприятия. В шести регионах не введены ограничения, - сообщила она.

Политик отметила, что в 75 регионов ввели ограничения для пожилых жителей, в 80 регионах усилен режим дезинфекции в общественном транспорте, такси и местах общественного пользования. Она призвала субъекты, где сложная ситуация с коронавирусом, в самое ближайшее время ввести дополнительные меры безопасности.

- В среднем по России занят 81 процент коек, сложнее всего ситуация в Чувашии, Севастополе и Орловской области, - добавила Татьяна Голикова.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, за минувшие сутки после заражения коронавирусом вылечили более 25 тысяч россиян, погибли от инфекции 456 пациентов, что стало максимумом с начала пандемии в России. Голикова отметила, что что с начала октября в стране в 2,5 раза увеличилось суточное число новых заражённых коронавирусом.