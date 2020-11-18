Аналитики рассказали, что может помешать росту рубля

Аналитик рассказал от чего будет зависеть курс рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время российская валюта укрепилась, и рубль перешел к росту. Это связано не только в новостями о выпуске вакцины от коронавируса, но и с позитивной макростатистикой из Китая. Такое мнение выразил Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

Помимо этого аналитик назвал факторы, которые могут нарушить сложившуюся позитивную динамику.

«Дальнейшая ситуация с рублем будет зависеть от ряда факторов. Один из главных - риск новых антироссийских санкций со стороны США. Причем они возможны при любом исходе выборов», - цитирует эксперта «Российская газета».

А уже от того, будут ли введены в отношении России какие-либо ограничения, зависит последующая ситуация на нефтяном рынке.

«Отсюда следует еще один фактор: падение нефтяных котировок из-за опасений инвесторов. Подобное мы могли наблюдать в конце июля-начале августа 2019 года, когда сначала были сорваны переговоры США и Китая, а затем введен новый пакет антироссийских санкций», - отмечает Тузов.

Напомним, ранее Центробанк России назвал курс на четверг, 19 ноября. По данным регулятора, курс доллара составит 75,9 рубля, а евро будет стоить 90,2 рубля, передает «Свободная пресса».