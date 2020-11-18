Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Аналитики рассказали, что может помешать росту рубля

Курс отечественной валюты будет напрямую завесить от возможного введения новых антироссийских санкций
Юлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Аналитик рассказал от чего будет зависеть курс рубля

Аналитик рассказал от чего будет зависеть курс рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время российская валюта укрепилась, и рубль перешел к росту. Это связано не только в новостями о выпуске вакцины от коронавируса, но и с позитивной макростатистикой из Китая. Такое мнение выразил Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

Помимо этого аналитик назвал факторы, которые могут нарушить сложившуюся позитивную динамику.

«Дальнейшая ситуация с рублем будет зависеть от ряда факторов. Один из главных - риск новых антироссийских санкций со стороны США. Причем они возможны при любом исходе выборов», - цитирует эксперта «Российская газета».

А уже от того, будут ли введены в отношении России какие-либо ограничения, зависит последующая ситуация на нефтяном рынке.

«Отсюда следует еще один фактор: падение нефтяных котировок из-за опасений инвесторов. Подобное мы могли наблюдать в конце июля-начале августа 2019 года, когда сначала были сорваны переговоры США и Китая, а затем введен новый пакет антироссийских санкций», - отмечает Тузов.

Напомним, ранее Центробанк России назвал курс на четверг, 19 ноября. По данным регулятора, курс доллара составит 75,9 рубля, а евро будет стоить 90,2 рубля, передает «Свободная пресса».