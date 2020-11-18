Песков объяснил обращение Путина к Совфеду об использовании миротворцев в Карабахе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин запросил согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах в связи с масштабностью и ответственностью миссии. Такое объяснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что они уже были отправлены согласно постановлению 2015 года, дающему главе государства такое право.

«Да, действительно, было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой … учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, 18 ноября, Совет федерации получил обращение российского лидера об использовании российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Согласие сенаторов необходимо, поскольку это не оперативная военная ситуация.

Напомним, 9 ноября президент Росс, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября. 17 ноября, российские миротворцы открыли Лачинский коридор между Степанакертом и Арменией.