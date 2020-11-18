В Кремле прокомментировали лечение владимирского губернатора в Москве

Фото с личной страницы губернатора в ВК.

В Кремле объяснили, почему заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин лечится в Москве.

- Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что эти вопросы едва ли можно увязывать.

Песков добавил, что губернаторы вправе самостоятельно решать, где им лечиться.

- Кремль не может считать, где человеку лечиться. Это было бы категорически неправильно, - добавил он.

Напомним, Владимир Сипягин заразился коронавирусом 12 ноября. Несколько дней он лечился дома, однако затем его состояние ухудшилось. Врачи приняли решение положить губернатора в больницу, правда, в какую именно долгое время не уточнялось. Это стало поводом для многочисленных слухов.

Тогда Сипягин решил сам рассказать, где он лечиться. Губернатор заявил, что продолжает лечение в частной клинике в Москве. Сейчас его обязанности временно исполняет вице-губернатор Александр Ремига.