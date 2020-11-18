«Расходы пассажиров на проезд станут в 7 раз меньше»: Карта «Тройка» вслед за Москвой появится и в других регионах

Новая система позволит пассажирам оплачивать проезд не только собственно картой «Тройка», и но и обычными банковскими картами, и социальными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для москвичей транспортная карта «Тройка» давно стала привычным гаджетом. Удобно и экономно - можно через приложение или сайт закинуть на нее денег и оплачивать со скидками проезд в общественном транспорте. Не нужно выстаивать очереди у касс, заморачиваться с наличкой. Теперь этот успешный опыт будут развивать и в других регионах.

Сегодня, 18 ноября, на международном форуме «Транспорт России» Правительства Москвы и Московской области подписали со Сбербанком совместную стратегию развития этого проекта в регионах. Совместный проект будет называться «СберТройка».

- Направлением деятельности карты станет запуск оплаты проезда по «Тройке», по банковским и социальным картам, - рассказал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. - Расходы пассажиров в регионах на проезд станут меньше примерно в 7 раз.

Новая система позволит пассажирам оплачивать проезд не только собственно картой «Тройка», и но и обычными банковскими картами, и социальными. Планируется, что уже в 2020-м это заработает в Тульской области и еще трех регионах. В 2021 году число регионов будет расширяться, а в Москве и Подмосковье начнут использовать универсальную транспортную карту «СберТройка».