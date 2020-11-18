Путин раскритиковал ситуацию с осваиванием средств на борьбу с коронавирусом Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал непозволительной медлительность регионов в освоении средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на совещании с правительством страны в среду, 18 ноября.

- Я знаю, что кабмин направил в регионы около пяти миллиардов рублей. Здесь речь идет, подчеркиваю, о бесплатном лекарственном обслуживании жителей, которые лечатся дома. Использование регионами перечисленных средств идет слишком медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а сейчас тем более, - сказал российский лидер.

Напомним, что ситуацию с коронавирусом в России Владимир Путин назвал непростой, однако контролируемой со стороны властей государства. При этом в некоторых субъектах сложилась очень сложная эпидемиологическая обстановка. Глава страны отметил, что в данном случае «благостные отчеты», а также замалчивания никому не нужны.