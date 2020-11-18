Отсрочку от военной службы получат опекуны несовершеннолетних Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет Федерации РФ дал отсрочку от призыва на военную службу для граждан, на попечении которых есть родные несовершеннолетние братья и сестры. Также забирать в армию не будут тех, кто является опекуном несовершеннолетнего ребенка.

Сенаторы внесли изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» 18 ноября 2020 года.

«Выдача заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), будет осуществляться не только в случаях предоставления отсрочки от призыва на военную службу, но и отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», - сказано на сайте Совфеда.

До этого момента на отсрочку могли претендовать только россияне, на попечении которых были дети до 16 лет. Новый закон эти нормы расширит.

Также по российским законам на сегодняшний день в армию могут не взять по состоянию здоровья, при наличии близких родственников, за которыми нужен постоянный уход. Также на службу не призывают молодых людей с двумя и более детьми, с ребенком-инвалидом и при окончании специализированного вуза или при поступлении на службу в МВД, МЧС и прочие подобные ведомства.