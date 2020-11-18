В США разрешили возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX

Самолеты Boeing 737 MAX в ожидании разрешения на эксплуатацию. Фото: REUTERS

Boeing 737 MAX снова разрешат эксплуатировать в США после длительного перерыва. Соответствующее постановление может выдать Федеральное авиационное управление (ФАУ) уже 18 ноября.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, в данный момент проводятся последние проверки лайнеров.

ФАУ предупредило, что намерено закончить оценку работы Boeing 737 MAX в середине ноября. А в августе были внесены некоторые изменения в программное обеспечение и другие системы лайнеров.

Boeing 737 MAX перестали эксплуатировать после двух авиакатастроф в 2018-2019 годах. Два самолета упали в Эфиопии (Ethiopian Airlines) и Индонезии (Lion Air) – погибли 157 и 189 человек соответственно.

В компании признались, что причиной обеих катастроф стали сбои в работе системы улучшения характеристик маневренности. Когда это стало известно, десятки стран временно отказались от использования лайнеров этой линейки. В их число вошла Россия, США и члены Евросоюза.