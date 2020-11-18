Анализ показал еще большую эффективность вакцин Pfizer и BioNTech Фото: Мария ЛЕНЦ

Итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech показал её эффективность на уровне 95 процентов.

Таким образом, окончательное исследование показало результат на 5 процентов выше, чем сообщалось на прошлой неделе. Третья фаза клинических испытаний была закончена.

«Результаты исследования знаменуют собой важный шаг в этом историческом восьмимесячном путешествии по созданию вакцины, способной помочь положить конец этой разрушительной пандемии», - говорится в заявлении председателя правления и гендиректора Pfizer, доктора Альберта Бурлы.

Напомним, ранее американская компания Moderna сообщила, что разработанная ей вакцина от коронавируса показала 94,5 процента эффективности по результатам третьей стадии испытаний. В компании отметили, что такой вывод сделали после испытания на 30 тысячах человек. Эффективность российской вакцины «Спутник V» на третьем этапе испытаний достигла 92 процента