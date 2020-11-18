Отсутствие противовирусных препаратов выявили в 30% аптек России Фото: Мария ЛЕНЦ

В 30 процентах российских аптек отсутствуют противовирусные препараты, а в 85 процентах – нет Фавипиравира, применяющегося при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19 в стране.

«Первая и самая резонансная проблема, с которой сталкиваются люди, - это дефицит лекарств в аптеках … По противовирусным препаратам - в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом», - отметил руководитель исполкома ОНФ.

Кузнецов сообщил, что ОНФ взял методические рекомендации Минздрава, где перечислены препараты, и провели опрос аптек 3,5 тысяч аптек во всех российских регионах, пообещав, что к концу недели опросят за 10 тысяч аптек.

Кроме Фавипиравира, в 73 процентах аптек нет Левофлоксацина в 45 процентах - отсутствуют рекомендованные антикоагулянты, а в 9 процентах – антибиотики.

«Вторая проблема, с которой сталкиваются люди, это вызов врача на дом. Тяжело дозвониться в поликлинику, далеко не везде врачи приходят в первый день», - рассказал он.

По его словам, согласно результатам проведенного ОНФ опроса, 49 процентов опрошенных врач посетил в первый день вызова, 26 процентов - во второй и третий день, 25 процентов - либо позже, либо респонденты сами были вынуждены идти в поликлинику, поскольку врач не пришел