Новый президент Молдавии встретилась с послом России

Избранный 15 ноября 2020 года президент Молдавии Майя Санду Фото: REUTERS

Избранный 15 ноября 2020 года президент Молдавии Майя Санду провела в Кишиневе встречу с российским послом Олегом Васнецовым. Они побеседовали о необходимости развития позитивных отношений между РФ и Молдавией.

Санду выразила благодарность дипломату за поздравления от Владимира Путина с избранием на пост главы государства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Действие и солидарность». Новый президент предложил послу поговорить о двустороннем сотрудничестве государств.

«В качестве премьер-министра я начала выстраивать отношения, основанные на взаимном уважении и прагматизме. И хотела бы возобновить повестку сотрудничества, основанную на этих принципах», - сказала Санду.

Своей целью политик считает вывод страны из международной изоляции. Она призналась, что хочет развивать хорошие отношения с Москвой, ведь только так можно решить важные проблемы для граждан. Ранее она напомнила, что очень много молдаван сегодня живет и работает в РФ и ее задача, позаботиться о них.

В ходе встречи с Васнецовым Санду отметила, что надеется на «хорошее сотрудничество» в дальнейшем. Для начала она обещает продлить освобождение от таможенных пошлин на экспорт молдавских товаров в РФ, которое должно было закончиться 31 декабря этого года.

15 ноября 2020 года в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Проевропейский кандидат Майя Санду обошла действующего лидера Игоря Додона с большим отрывом. Она набрала 57,75% голосов, у Додона – 42,25%. Однако в парламенте страны пока большинство у социалистов. Эксперты ранее высказывали предположение, что Санду может распустить парламент и назначить новые выборы, так как Молдова – парламентская республика и полномочия президента серьезно ограничены.