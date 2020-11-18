Немецкие инвесторы построят на Кубани логистический центр по хранению семян и удобрений

Фото пресс-службы губернатора Краснодарского края

Строительство ведется в рамках соглашения, подписанного на Российском инвестиционном форуме Сочи-2019. Немецкий инвестор возведет производственный комплекс, состоящий из двух складов, площадью 10 тыс. кв. метров каждый и объемом 120 тыс.м³. Запуск центра намечен на 2021 год. Планируется создать 95 рабочих мест.

Глава края отметил, несмотря на пандемию, проект логистического комплекса будет реализован. Центр станет одним из самых крупных на Кубани и позволит снять дефицит Юга России в хранении семян и удобрений, удовлетворит потребности в качественной обработке грузов и их транспортировке.

«Краснодарский край – ведущий аграрный регион страны. Нам нужны мощные, современные логистические комплексы. И агрохолдинги, и фермерские хозяйства круглый год должны быть обеспечены семенами, средствами защиты. Это основа хороших урожаев и развития сельхозпредприятий, – пояснил Вениамин Кондратьев. – Планируемое в будущем открытие собственного таможенного пункта позволит нарастить экспорт удобрений и химзащиты».

По словам губернатора, старт такого крупного проекта – еще одно доказательство того, что немецкий бизнес чувствует себя в крае уверенно.

Исполнительный директор российско-германской внешнеторговой палаты Тим Кнолль отметил, что Краснодарский край один из самых благоприятных регионов в России для ведения бизнеса и ведет гибкую политику в отношении инвесторов, что дает уверенность в скорейшей реализации проекта.

Руководители группы «Ренус» Штефан Петерс и Клеменс Ретманн обратились к присутствующим по видеосвязи.

– Мы реализовали подобные проекты в Москве, Воронеже и Смоленске. В строительство предприятия в крае мы вложили значительные инвестиции – более 1 млрд рублей и уверены, что они окупятся. По готовности объекта предоставим нашим клиентам комплексное решение – от транспорта до отгрузки и дистрибуции, – сообщил Штефан Петерс.

– Бизнес инвестирует когда видит хорошие условия. В иностранном государстве он должен чувствовать, что его принимают. В России мы чувствуем это. Для меня и моей семьи большая радость заложить камень в основание предприятия в России. Это новая веха в развитии отношений двух стран, – акцентировал Клеменс Ретманн.

Генеральный директор «Ренус Фрейт Логистикс» Олаф Метцгер подчеркнул, что с момента подписания соглашения о строительстве центра прошел всего год.

– Уже через год мы откроем логистический комплекс международного уровня, который позволит соединить грузопотоки из Европы и Азии, – резюмировал Олаф Метцгер.