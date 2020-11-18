МИД РФ прокомментировал отказ Азербайджана обсуждать особый статус Карабаха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия рассчитывает, что отказ Азербайджана обсуждать особый статус Нагорного Карабаха не приведёт к новой волне конфликта. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отметив, что вопрос об определении статуса Нагорного Карабаха является чувствительным для Баку и Еревана, а примерные сроки его решения отсутствуют.

«Мы рассчитываем, что это не приведёт ни к каким новым конфликтам, тем более к кровопролитию», заявил дипломат.

Руденко также обратил внимание на роль Минской группы, которая, по его словам, будет решать вопросы, не нашедшие отражения в трёхстороннем соглашении о прекращении боевых действий в Карабахе.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ни о каком особом статусе Нагорного Карабаха не может идти речи, отметив, что армянскому населению перешедшего региона будут предоставлены те же права, что и остальным гражданам Азербайджана, живущим в условиях мира.