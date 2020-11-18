Курс рубля на 18 ноября 2020: российская валюта обновляет максимумы с середины сентября к доллару и евро

российская валюта обновляет максимумы с середины сентября к доллару и евро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская валюта уверенно набирает в среду, 18 ноября 2020 года на позитивном настрое инвесторов по вакцине от коронавируса. Курс рубль обновил максимумы с сентября по отношению к доллару и евро.

Как сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на Мосбиржу, на мировых площадках возвращается «аппетит к риску». Инвесторы стали закупаться нефтью, что также поддерживает национальную валюту.

Курс доллара на 15.48 по московскому времени упал на 50 копеек – валюта торговалась в пределах 75,72 рубля за доллар, курс евро в свою очередь упал на 60 копеек, до 89,85 рубля.

Росту рубля поспособствовали новости по эффективности в 95% препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech. Ранее в среду руководство компаний объявило, что скоро вакцину представят регулирующим органам в США.

Кроме рубля положительные тенденции наблюдаются в курсе юаня – он обновил максимум с лета 2018 года, доллар опустился по отношению к китайской валюте до 6,54 юаня.