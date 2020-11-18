Путин призвал не перекладывать на россиян вину за нехватку лекарств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе совещания с членами правительства по ситуации с коронавирусом в стране президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на россиян вину за дефицит лекарственных препаратов в российских аптеках.

«Вчера ещё никому ничего не нужно было, а сегодня уже ничего нет», - сказал российский лидер, оценивая ситуацию с резким ростом спроса на лекарства.

«Мы все с вами знаем, что это возможно, и здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать», - отметил глава государства в ответ на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о повышенном спросе на лекарства.

Путин выразил надежду о возможности увеличения производств, Мантуров в свою очередь заверил, что поручение будет исполнено.

Как писал сайт kp.ru, Общероссийский народный фронт сообщил главе государства об отсутствие противовирусных препаратов в 30% аптек России. При этом отсутствии Фавипиравира, применяющегося при лечении коронавирусной инфекции, отмечено в 85% аптеках, отсутствие Левофлоксацина – в 75%