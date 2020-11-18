Полиция применила водометы против протестующих в Берлине

Фото: Антон Долгунов/ТАСС

В центре Берлина проходит акция протеста против новых коронавирусных ограничений. В настоящее время у Бранденбургских ворот остаются несколько тысяч демонстрантов. Изначально их было около 10 тысяч.

Большинство протестующих без масок, на призывы соблюдать дистанцию и правила гигиены они никак не реагируют. Полицейские продолжают призывать всех разойтись. Толпа каждый раз отвечает неодобрительным скандированием и свистом.

Для того, чтобы разогнать демонстрацию полиция Берлина впервые за много лет применила водометы. В ответ на это в них полетели петарды, дымовые шашки и бутылки, сообщает ТАСС.

Протестующие несколько раз пытались прорвать оцепление. Один раз они даже использовали находящееся на площади пианино в качестве тарана.

На площади начались первые задержания. Полиция задерживает особенно агрессивных демонстрантов. Всего более двух тысяч человек обеспечивают порядок в городе.