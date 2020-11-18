Путин отметил самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе совещания с членами правительства по ситуации с коронавирусом в стране президент России Владимир Путин назвал тревожным рост уровня смертности от коронавирусной инфекции в стране.

Российский лидер отметил, что в целом ситуацию в стране непростая, но контролируемая, однако в некоторых регионах она сложная.

«Количество новых случаев выявления болезни растёт, мы это видим по цифрам. К сожалению, растёт количество тяжёлых осложнений, самое тревожное — повышается уровень смертности», - заявил глава государства

Как писал сайт kp.ru, российский лидер отметил, что в данных условиях «благостные отчеты», а также замалчивания никому не нужны.

Напомним, сегодня, 18 ноября, был поставлен печальный рекорд - за сутки число летальных исходов от заболевания в стране возросло на 456 и достигло отметки в 34 387. Днем ранее в России погибло 442 зараженных пациента. Условная летальность выросла до 1,73 процента.