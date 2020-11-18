На фермах в Дании уничтожили всех норок, зараженных коронавирусом Фото: Влад КОМЯКОВ

На фермах в Дании уничтожили всех норок с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Управление ветеринарии и пищевых продуктов, где уточнили, что ведомство продолжает контролировать фермы страны на предмет наличия заболевания.

«Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter

Напомним, после выявления коронавируса у норок власти Дании потребовали немедленно приступить к их массовому забою на всех зверофермах стран, вне зависимости от наличия у животных заболевания. Спустя неделю министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен назвал такое решение ошибкой. Однако к тому времени уже уничтожили около 2,4 миллиона особей.

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