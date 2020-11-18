Медработников не вернут в московские школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лечение детей должны заниматься профильные учреждения, а не школы, считает руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он заявил, что власти не станут возвращать ставки медиков в столичные школы.

«Мы не будем возвращать в штат образовательных учреждений врачей и медицинских сестер», - сказал он в ходе заседания Мосгордумы.

На мероприятии обсуждался проект бюджета на 2021 год и планы на 2022-2023 годы.

Хрипун добавил, что сотрудники поликлиник иногда сами посещают школы. Но находиться там постоянно врач не должен. Если ребенку понадобится экстренная помощь, то нужно сразу вызывать скорую. И чем быстрее ему вызовут бригаду медиков, тем больше шанс помочь, уверен руководитель Депздрава.

В ходе заседания сегодня также обсуждалось, что более 127 миллиардов рублей столичного бюджета пойдет на выполнение мероприятий по девяти национальным проектам. Всего запланировано 32 региональных проекта.

По итогам заседания на следующий год запланированы доходы в размере 2 триллионов 642,74 миллиарда рублей. А вот потратит город более 3,150 триллиона рублей. Таким образом, дефицит составит около 510 миллиардов рублей.