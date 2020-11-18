СК предъявил обвинение Михаилу Меню в растрате 700 миллионов рублей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Российский Следственный комитет предъявил обвинение аудитору Счетной палаты страны и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню в растрате 700 миллионов рублей.
Меню предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ.
- Следователи в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета средств путем их присвоения задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса. По делу обвиняемыми проходят бывший первый заместитель председателя правительства области Павел Коньков, - сообщила в среду, 18 ноября, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Возглавившему Ивановскую область после Меня Конькову и управляющему директору ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрию Гришину также инкриминируется растрата.
Напомним, что сегодня на заседании Совфеда генеральный прокурор Игорь Краснов попросил сенаторов снять неприкосновенность с аудитора, а также дать согласие на его задержание и привлечение в качестве обвиняемого по делу о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, в которой Мень был главой до 2013 года.
Чуть позже сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали Михаила Меня и отвезли на допрос.
Как сообщал сайт kp.ru, непосредственно до задержания аудитор и бывший министр даже не догадывался о деле против себя, а о ситуации в Совфеде, сенаторы которого единогласно одобрили задержание, узнал от журналистов.