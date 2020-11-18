Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка Фото: REUTERS

Российские президент Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи с кончиной режиссера. Телеграмму главы государства опубликовали в среду, 18 ноября, на официальном сайте Кремля.

- Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Романа Григорьевича. Талантливые работы режиссера и артиста обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства. Это было яркое, уникальное явление в культурной жизни нашего государства других стран. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах, - говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что Роман Виктюк был наделен особой внутренней свободой, позволявшей ему разрушать стереотипы и идти своим индивидуальным творческим путем.

Напомним, что во вторник на 85-м году жизни умер Роман Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра и народный артист России. Причиной его смерти стала тромбоэмболия.