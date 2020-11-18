Могут ли ребенку запретить ходить в детсад без пробы Манту, рассказала Кузнецова

Анна Кузнецова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие родители жалуются омбудсмену по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой, что их детей не пускают в детский сад без пробы Манту. Уполномоченный отметила, что это незаконная мера.

В России есть несколько способов проверить ребенка – все эти виды туберкулиновой диагностики считаются действительными. А те, кто ограничивает ребенка в посещении детсада без Манту – делает это, возможно, из-за незнания российских законов, подчеркнула Кузнецова.

«К нам иногда поступают такие жалобы. Они порой связаны с неинформированностью тех, кто такие решения принимает, или с неверной трактовкой существующей нормативной базы», - объяснила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Так, родители могут воспользоваться Т-СПОТ – это анализ крови на туберкулезную инфекцию. Тогда в сад нужно будет предоставить расшифровку врача, и руководство не имеет права отказать в приеме ребенка.

Кузнецова призвала на местах провести разъяснительные беседы с сотрудниками, которые отказываются принимать детей. Так удастся разрешить понятное недовольство родителей тем, что не исполняется законодательство РФ.