Российские авиакомпании получили допуск на регулярные рейсы в 12 стран

Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуск к полетам на регулярные рейсы еще в 12 стран Фото: Олег ЗОЛОТО

Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуск к полетам на регулярные рейсы еще в 12 стран, но это значит, что перевозчики имеют право их осуществлять только, когда границы будут открыты.

В приказе ведомства сказано, что теперь авиакомпании могут летать в Белоруссию, Израиль, Марокко, Хорватию, Кипр, Ливан, Узбекистан, Финляндию, Оман, Словакию, на Кубу и Мальдивы.

Так, «Аэрофлот» имеет право при возобновлении полетов открыть рейсы в Касабланку, а компания «Россия» - на Мальдивы. Некоторым авиакомпаниям позволят возить пассажиров на Кубу чартерами.

27 марта 2020 года РФ закрыла границы с другими государствами по эпидемическим соображениям. Авиасообщение, как регулярное, так и чартерное было прервано из-за пандемии коронавируса. Выполнялись только грузовые, почтовые и гуманитарные рейсы. Также выполняться могли рейсы по срочному решению правительства.

Впервые о возобновлении авиасообщения заговорили в июле, а в августе россиянам разрешили летать в Великобританию, Турцию и Танзанию. Позднее зеленый свет получили Швейцария, Египет, Южная Корея, ОАЭ, Белоруссия, Япония, Эфиопия, Киргизия, Куба, Казахстан, Сербия, Сейшелы и Мальдивы.