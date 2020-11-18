Суд признал законным приговор по делу «Седьмой студии» Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Мосгорсуд в среду, 18 ноября, признал законным и оставил в силе условный приговор фигурантов по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова и решение о взыскании с них 129 миллионов рублей.

- Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Мещанского районного суда. Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы осужденных по данному делу – без удовлетворения, - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Жалобы на приговор ранее подали трое осужденных по данному делу, сам режиссер не стал обжаловать решение суда. Кирилл Серебренников объяснил свое решение не обжаловать приговор депрессией и усталостью от судебных процессов.

Как сообщал сайт kp.ru, в июне столичный Мещанский суд приговорил Серебренникова, а также продюсера Алексея Малобродского и бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина к условным срокам и постановил взыскать с фигурантов дела всю сумму причиненного ущерба, то есть 129 миллионов рублей. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.