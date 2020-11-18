Умерла Любовь Румянцева, актриса из «Альпийской баллады». Фото: из архива Василя Быкова

В среду, 18 ноября, в Минске в возрасте 77 лет, заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева. Об этом сообщила национальная киностудия «Беларусьфильм».

«Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Facebook, где «Беларусьфильм» выразида соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера.

Как писал сайт kp.ru, известность Любовь Румянцевой принес фильм «Альпийская баллада», по Василю Быкову, где она сыграла Джулию. Кроме того, она известна по ролям в «Аннычка», «Венок сонетов», «Дорога на Рюбецаль», «Расписание на послезавтра», «Три талера».

Актриса также выступала на театральной сцене. Она много лет работала в Театре-студии киноактера «Беларусьфильма». В театре она сыграла в спектаклях «Человеческий голос», «Женитьба Бальзаминова», «Таланты и поклонники».

В 2008 году Любовь Румянцева получила орден Франциска Скорины за профессионализм и многолетнюю работу в сфере культуры.