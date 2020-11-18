По решению губернатора Краснодарского края молодые авторы лучших социальных проектов края получат премии

Тогда на встрече с молодежью губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщил, что край готов поддерживать ребят, которые будут создавать действительно нужные и интересные проекты. Прием заявок на краевой молодежный конкурс социально значимых проектов «Регион 93» стартовал сегодня. Для участия в нем приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированные на территории края.

Авторы лучших инициатив и уже реализуемых проектов получат денежную премию. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млн рублей. Заявки принимаются через АИС «Молодежь России».

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края, конкурс поможет вовлечь молодых людей в социально-значимую деятельность, выявить и поддержать общественные инициативы, а главное, создать условия самореализации талантливых активистов.

Ранее глава Краснодарского края сообщил, что молодежь Краснодарского края сможет реализовать научный потенциал, не покидая регион, благодаря созданию общероссийского научного центра в Сириусе, которому предлагается присвоить статус федеральной территории.

Также Вениамин Кондратьев добавил, что присвоение «Сириусу» статуса федеральной территории станет для России первым опытом создания подобных территорий.

- Мы рассчитываем, что новый наукоград в Сириусе будет в значительной степени наполнен именно нашими ребятами, — сообщил глава Кубани.