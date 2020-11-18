Видео испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA появились в сети. Фото: Official U.S. Navy Page

Опубликованы кадры испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA, которая впервые сбила межконтинентальную баллистическую ракету, пущенную с Маршалловых островов

Испытание состоялось в понедельник, 16 ноября, в 08.50 по московскому времени. Данные для успешного перехвата передавались с борта ракетного эсминца ВМФ США. Пуск был произведен с корабля, оснащенного противоракетной системой AEGIS, предназначенной для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Пуск был произведен с корабля, оснащенного противоракетной системой AEGIS. Фото: Official U.S. Navy Page

Москва выступает против действий Вашингтона в рамках развития системы Противоракетной обороны, к которой относится новая SM-3 Block IIA. По словам замглавы министерства иностранных дел Росии Сергея Рябкова, подобные испытания означают начало отработки системы для прямого противодействия российской стороне.

Данные для успешного перехвата передавались с борта ракетного эсминца ВМФ США. Фото: Official U.S. Navy Page

Напомним, что ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявлял о готовности Вашингтона разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания Москвы.