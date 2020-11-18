Можно ли заразиться коронавирусом во время вакцинации, рассказал академик Гинцбург

Между первым и вторым уколом вакцины от коронавируса должен пройти 21 день. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Между первым и вторым уколом вакцины от коронавируса должен пройти 21 день. В это время человек уязвим перед вирусом, поэтому стоит соблюдать все правила предосторожности, рассказал директор Национального исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Так он прокомментировал появившуюся ранее новость о том, что томские врачи заразились коронавирусом после вакцинации. 21 день вырабатывается иммунитет, еще раз обратил внимание Гинцбург в интервью ТАСС.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" проходит в два этапа. Иммунный ответ организма начинает формироваться после первой инъекции, однако окончательно устойчивый иммунитет появляется только примерно через три недели после второй инъекции, которая делается на 21-й день после первой», - сказал ученый.

Но сама по себе вакцина не может стать источником заражения – в ее составе нет активного коронавируса.

Оперштаб по Томской области сообщил, что пять из 42 вакцинированных медиков сдали положительный тест на вирус. Они все чувствовали себя нормально – только у двоих из них фиксировалось среднетяжелое течение болезни.