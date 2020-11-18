В больнице в Коммунарке разорвалась труба с кислородом

В больнице в Коммунарке взорвалась труба с кислородом Фото: Иван МАКЕЕВ

В больнице в Коммунарке, расположенной в Новой Москве, произошел разрыв трубы с кислородом. В медучреждение прибыли экстренные службы.

«В еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии», - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

По их данным, пострадавших нет, и пожара не возникло.

Уточняется, что в корпусе больницы, где произошел взрыв кислородной магистрали, больных не было, этот корпус еще не был введен в эксплуатацию.

«Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», - подчеркнули в Департаменте.

Напомним, в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке находятся больные коронавирусной инфекцией