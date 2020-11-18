Москва оказалась в хвосте рейтинга самых дорогих городов в 2020 году

Москва оказалась в хвосте рейтинга самых дорогих городов мира в 2020 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жить в большом городе – дорогое удовольствие. Но, как оказалось, в рейтинге из 133 крупнейших городов мира, Москва – один из самых щадящих вариантов. Первое место в этом списке делят Гонконг, Париж и Цюрих – жить в них в 2020 году оказалось дороже всего.

Рейтинг составила британская компания Economist Group. Аналитики ее исследовательского подразделения уверены, что в топ-10 можно отнести Сингапур, Тель-Авив, Осаку, Женеву, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес. Кстати, именно Сингапур ранее несколько лет подряд занимал первое место.

При оценке уровня жизни в городе эксперты учитывали стоимость более 140 товаров и услуг.

Дешевле всего оказалось проживание в сирийской столице – Дамаске. Так же в хвосте - Алматы, Каракас, Лусаку и Ташкент.

У российской столицы – 106-е место. Причем Москва оказалась и в топе городов, потерявших максимальное количество строчек за год. Город упал в рейтинге на 20 строчек.

Британские аналитики отметили, что в целом в 2020 году (по сравнению с 2019) цены на ключевые товары и услуги выросли на 0,3%. Но наиболее резкое удорожание было зафиксировано в Тегеране (столица Ирана). Анализ проводился в долларах, возможно, именно поэтому именно Иран оказался на первом месте – против него ранее были введены жесткие санкции США.