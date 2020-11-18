Владимир Путин назначил Артёма Здунова врио главы Республики Мордовия

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артём Здунов назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. Соответствующие решение принял президент России Владимир Путин, который ранее принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

«Президент провёл рабочую встречу с Артёмом Здуновым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия», - говорится на сайте Кремля

Напомним, ранее Волков, руководивший Республикой Мордовия с 2012 года, обратился к главе государства с просьбой об отставке. «Время идёт. Нужно давать дорогу молодым», - пояснил он, поблагодарив жителей региона за поддержку в начинаниях.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 18 ноября, российский лидер также назначил Вячеслава Гладкова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области.