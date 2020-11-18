В Самарской области строят уникальный Волжский мост, в который бизнесмены вложили 120 миллиардов рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На стартовавшем в Москве 18 ноября форуме «Транспортная неделя 2020» работает много экспозиций. Одни из самых интересных идей представила делегация Самарской области.

Так, глава региона Дмитрий Азаров в красках описал масштабное строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Эта сеть станет частью международного маршрута «Европа — Западный Китай». Входящий в нее Волжский мост, возведение которого сейчас ведется — крупнейший в стране проект, реализуемый на основе механизмов ГЧП: объем частных инвестиций в нем составляет более 120 миллиардов рублей.

Согласно проекту, будет построено почти 100 км дорог, мост займет 3,7 км. Магистраль будет соединена с федеральными трассами по обоим берегам Волги. Работы там уже ведутся.

— Самым главным проектом, который был на форуме отмечен председателем правительства Михаилом Мишустиным, является международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай». Мы «зашли» в него опережающими темпами, создали условия на региональном уровне, чтобы он начал реализовываться раньше намеченных сроков. Мостовой переход через Волгу строится уже практически год, начаты работы по подготовке территорий, связанных со строительством самой дороги, — отметил губернатор.

На форуме презентованы и другие идеи и достижения Самарской области. Так, Дмитрий Азаров рассказал о том, что активно ремонтируются уже существующие магистрали. В этой сфере региона в тройке лучших по стране.

Кроме того, местные инженеры предлагают интереснейшие идеи. Одна из них — проект «Защищенная телекоммуникационная инфраструктура Самарской агломерации» или «умная дорога Самара — Тольятти». Он призван повысить безопасность движения при помощи анализа дорожной обстановки в режиме онлайн с помощью современных технологий. Тестирование уже проводится на Московском шоссе и весьма успешно. Водители с помощью специального устройства в авто и того, что установлено на дороге, заранее знают о людях на проезжей части, открытых колодцах, работе спецтехники и других нештатных ситуациях. В случае реализации задуманного плана, трасса Самара — Тольятти может стать первой, где будет работать такая система.