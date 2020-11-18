Видео столкновения скорой и трактора в Москве появилось в сети Фото: Александр ГЛУЗ

Опубликовали видео аварии с участием автомобиля скорой помощи и трактора, которое произошло в Москве в среду, 18 ноября.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел в одиннадцатом часу утра на Шоссе Энтузиастов. В тот момент, когда трактор медленно двигался по крайней правой полосе.

В результате происшествия пострадал фельдшер, которого с места аварии на другой машине скорой помощи увезли коллеги. Тем не менее, травмы незначительные, и жизни они не угрожают. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель скорой помощи не справился с управлением. В этот момент машина двигалась на вызов к пациенту, были включены спецсигналы.

Напомним, сегодня, 18 ноября, произошло еще одно ДТП на улице Карла Маркса в Иванове. Водитель на большой скорости сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу. После того, как машина несколько метров протащила ее на капоте, она влетела в остановку, где находились несколько человек. Под колеса попал молодой человек.