Пашинян попросил прекратить митинг в его поддержку в Ереване

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в окружении силовиков вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване, и попросил их разойтись, отметив, что необходимости в митингах нет.

«Мы вчера и сегодня предупреждали, что не нужно, чтобы это собрание проводилось … хочу поблагодарить за содействие и прошу: немного побеседуйте и прекратите собрание,», - заявил глава правительства Армении.

Между тем на площади Свободы в Ереване проходит митинг оппозиции, на котором требуют отставки властей.

Напомним, во вторник, 10 ноября, в силу вступил договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе. После заявлений о договоренностях по Карабаху недовольные соглашением в тот же день вышли на улицы Еревана. Как писал сайт kp.ru, протестующие ворвались в здание правительства Армении. Протесты проходят на улицах армянской столицы каждый день, оппозиция требует отставки главы правительства.