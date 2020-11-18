Бастрыкин поручил организовать проверку возможной аферы с недвижимостью Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Следственный Комитет проведет проверку о возможной афере с недвижимостью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Такое распоряжение дал председатель СК Александр Бастрыкин, к которому ранее обратилась артистка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В связи с обращением актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной о возможных противоправных действиях с ее недвижимостью председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве организовать доследственную проверку», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, Федосеева-Шукшина просила защитить ее от собственного мужа и его помощника Сергея Моцаря, которые, по мнению актрисы, незаконно присвоили ее квартиру. Жилье в Новой Москве она отписала мужу, а тот продал Сергею Моцарю.

В свою очередь ее муж Бари Алибасов высказал уверенность, что у главного следователя России есть более важные дела, чем разбираться в их истории и выяснять судьбу «двушки», цена которой около 2 миллионов рублей.