Михаил Мень не признает своей вины в растрате 700 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аудитор Счетной палаты России и бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает вину в растрате 700 миллионов рублей, и назвал свое задержание недоразумением. Об этом сообщил его адвоката Мурада Мусаева.

«Мень считает своё задержание следствием недоразумения. Никакой растраты он, конечно же, не совершал», - приводит «Интерфакс» слова защитника

Напомним, что сегодня, 18 ноября, в ходе заседания Совфеда генеральный прокурор Игорь Краснов попросил сенаторов снять неприкосновенность с аудитора, и дать согласие на его задержание и привлечение в качестве обвиняемого по делу о хищении средств в размере 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которую Мень возглавлял до 2013 года.

Как писал сайт kp.ru, его задержали и отвезли на допрос сотрудники Федерльной службы безопасности и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел. Следственный комитет предъявил ему обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ в растрате денежных средств.