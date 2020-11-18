Последствия взрыва кислородной трубы в Коммунарке ликвидированы Фото: Иван МАКЕЕВ

Работы по устранению последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений в Коммунарке завершены. Об этом сообщили на сайте московского департамента здравоохранения.

«На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии», - говорится в сообщении, где отмечают, что происшествие не представляет опасности для пациентов и персонала медучреждения, а также заявили, что «состояние каждого пациента находится на контроле главного врача».

Как писал сайт kp.ru, разрыв трубы с кислородом в Коммунарке произошел в среду, 18 ноября в недавно возведенном блоке, не было где больных, поскольку этот корпус больницы еще не был введен в эксплуатацию. В результате инцидента не было пожара, и никто не пострадал

Напомним, в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке находятся больные коронавирусной инфекцией