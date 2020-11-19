Коронавирус в Москве, последние новости на 19 ноября 2020 года: студенты хотят судиться из-за дистанта

Число госпитализаций с коронавирусом в Москве продолжает оставаться на высоком уровне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Москве было объявлено о 4174 новых случаях короновирусной инфекции. Результаты по прежнему высокие, однако, после нескольких недель, когда планка заболевших превышала 5-6 тысяч, новость выглядит обнадеживающей.

Несмотря на это число госпитализаций продолжает оставаться на высоком уровне. Каждого третьего из числа выявленных отправляют в больницу.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

В самом известного ковидном госпитале стране — московской Коммунарке — взорвалась линия для подачи кислорода. Хлопок было слышно по всему району. Открытого горения не случилось, все произошло вблизи новых временных корпусов, где проходили пусконаладочные работы. Пациентов внутри этих корпусов не было, в результате ЧП никто не пострадал.

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