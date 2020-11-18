Правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство рекомендовало бывшего министра транспорта России Евгения Дитриха на пост главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Действующего главу Минтранса Виталия Савельева кабмин предложил на пост председателя совета директоров компании.

«Правительство приняло решение по кандидатуре на пост генерального директора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). На эту должность рекомендован Евгений Дитрих», - сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха. Государственная дума утвердила на пост главы Минтранса Виталия Савельева.

В тот же день глава государства отправил в отставку главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, а также министра строительства Владимира Якушева, который занял место полпреда главы государства в Уральском федеральном округе, а Николая Цуканова освободили от должности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил отставку нескольких министров обычной ротацией