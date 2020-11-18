Способ снизить риск заражения коронавирусом на 70% назвали эксперты Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Как важно проветривать помещения в период распространения коронавирусной инфекции, рассказали учёные из британского университета Лидса, которые выяснили, что нахождение в хорошо проветриваемой комнате более чем на 70 процентов снижает вероятность заражения от находящихся в воздухе частиц COVID-19.

В связи с такими заявлениями экспертов, на необходимость проветривания помещений обратили внимания власти Великобритании, которые сославшись на советы экспертов, призвали регулярно в течение дня открывать окна настежь на 10–15 минут, или постоянно оставляли окна немного приоткрытыми.

Кроме того, эксперты рекомендуют вентиляционные системы и кухонную вытяжку как дополнительные способов очищения воздуха. Отмечается, что особенно важно проветривать помещения во время присутствия посторонних людей, а также если кто-либо в семье болен коронавирусом.

Напомним, ранее ученые обнаружили продукт, уничтожающий 97 процентов коронавируса в организме за пять минут. Оказалось, что на это способен обычный сок черноплодной рябины. Сильным противовирусным и противовоспалительным эффектом обладает гранатовый сок, который может убить до 80 процентов патогенов COVID-19, а также зеленый чай. Эксперты советуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день